Rotmilan in Schleinikon – Greifvogel holt sich grilliertes Fleisch vom Gartentisch Der Anblick eines Rotmilans ist keine Selbstverständlichkeit, obwohl er seit 1925 geschützt ist. Die Fütterung durch Menschen wirkt sich aber negativ auf das Verhalten aus. Barbara Gasser

Der Rotmilan ist mittlerweile im Siedlungsgebiet wieder weit verbreitet. Archivfoto: Hannes Nägeli

Obwohl Naturschutzorganisationen dringend davon abraten, hat die Fütterung von Greifvögeln in den letzten Jahren stark zugenommen. Der Rotmilan ist der drittgrösste Vogel dieser Gattung und in der ganzen Region Zürcher Unterland anzutreffen. Gemäss Ausführungen von Evelyne Güntlisberger, Präsidentin des Natur- und Vogelschutzvereins Wehntal (NSV), handelt es sich bei jenen Vögeln, die sich in Siedlungen aufhalten, um Junggesellen, die noch keine Jungen aufziehen. «Sie sind kräftig genug, ihre Nahrung selbstständig zu suchen», sagt sie.

Vögel nicht in Wohngebiete locken