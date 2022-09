Herbstfest Buchberg – Grenzüberschreitende Festfreude In der «Toskana des Kantons Schaffhausen» blieb kein Garten oder Brunnen und keine Scheune ungeschmückt – zur Freude von Tausenden von Gästen aus nah und fern. Ursula Fehr Patrick Gutenberg (Fotos)

Am Herbstfest Buchberg tanzten so manche Gäste auf der Brücke, die eigentlich versteigert werden sollte. Foto: Patrick Gutenberg

Nach zehnjähriger Pause explodierte am Wochenende in Buchberg die Festfreude: Der Gemeindepräsident wirtete im Füchsli, wo die Schwinger zum Hoselupf animierten, vor oder nach der Rösti. Die 86-jährige Buchbergerin Ella promenierte in ihrer schönsten Tracht, und selbst Chefredaktorin Lucia setzte nun auf mündliche Konversation. Stündlich brachte der Shuttle Bus Gäste aus allen Richtungen.