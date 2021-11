Verschuldung durch Plastikgeld – Grenzwertige Geschäfte mit Kreditkarten Die Berner Schuldenberatung kritisiert, dass manche Finanzdienstleister gesetzliche Vorgaben bei Kreditkarten nicht einhalten. Für Betroffene kann das gravierende Folgen haben. Bernhard Kislig

Wer seine Kreditkartenschulden nicht bezahlt, wird bald einmal mit unangenehmen Briefen von Gläubigern eingedeckt. Foto: Getty Images/Tetra Images RF

Sie hat sich geschämt. Deshalb dauerte es lange, bis Daniela Frei (Name geändert) den Mut fand, bei einer Beratungsstelle Hilfe zu suchen. Sie lebte jahrelang «auf etwas zu grossem Fuss». Wenn das Gehalt nicht mehr ausreichte, konnte sie dank drei Kreditkarten mit Limiten von je 10’000 Franken trotzdem regelmässig ausgehen und sich kleinere wie auch grössere Reisen leisten.

Die Finanzprobleme eskalierten, als Frei ihre Stelle verlor und auf einmal das Geld fehlte, um die monatlichen Raten zu bezahlen. Später fand sie eine befristete Stelle, doch der Schuldenberg wuchs auf 150’000 Franken. Gleichzeitig stieg die psychische Belastung: Aus Angst vor Gläubigerbriefen fürchtete sie sich davor, abends den Briefkasten zu öffnen.

Olivia Nyffeler, Anwältin bei der Berner Schuldenberatung, befasst sich oft mit solchen Geschichten und übt scharfe Kritik sowohl an Herausgebern von Kreditkarten wie auch an manchen Händlern. Gewiss tragen Menschen in aller Regel selbst die Verantwortung dafür, wenn sie mehr Geld ausgeben, als ihnen zur Verfügung steht. Doch laut Nyffeler nutzen verschiedene Unternehmen das nicht nur aus, sondern sie verstossen auch noch gegen rechtliche Vorschriften.

Kritik an erschwertem Einsichtsrecht Infos einblenden Schuldnerinnen und Schuldner haben ein Einsichtsrecht in ihre persönlichen Daten. Doch da gibt es Kritik, dass die Branchenorganisationen Informationsstelle für Konsumkredit (IKO) und Zentralstelle für Kreditinformation (ZEK) in dieser Hinsicht ihrer Auskunftspflicht in gewissen Fällen nur verzögert oder gar nicht nachkommen. Rausan Noori, Anwältin in Zürich und Co-Autorin eines Handbuchs über Kreditfähigkeitsprüfung, verweist als Beispiel auf einen Antrag, den sie mit Vollmacht ihrer Mandantin im Juni 2021 schriftlich eingereicht hat. «Bei einer telefonischen Nachfrage im September wurde mir versichert, dass ich die Informationen innerhalb weniger Tage erhalte», sagt sie. Doch bis heute seien die Daten nicht eingetroffen. Das erschwere Verfahren gegen Kreditgeber, die sie regelmässig führe. Und leider sei dies keineswegs ein Einzelfall. Besonders wenn es um Auszüge zu früheren Kreditabschlüssen gehe, sei es schwierig, Informationen zu erhalten. Die IKO und die ZEK bezeichnen die Kritik als «nicht korrekt». Tatsächlich würden Gesuche um Einsicht gleichentags bearbeitet. Bei komplexen Beschwerden zu Datenbankeinträgen könne die Bearbeitung allenfalls etwas länger dauern. Die IKO und ZEK werden durch ihre Mitglieder – darunter vor allem Banken und Kreditgeber – finanziert. Sie sind eng verknüpft und haben einen gemeinsamen Geschäftsführer. (ki)

Das Konsumkreditgesetz schreibt vor, dass die Kreditfähigkeit eines Kunden oder einer Kundin summarisch geprüft werden muss, bevor eine Kreditkarte abgegeben werden darf. Dies bedeutet, dass beispielsweise ein Händler zuerst Auskunft über Einkommen und Vermögen verlangt. Weiter gehört dazu, dass Kreditkartenherausgeber bei der Informationsstelle für Konsumkredit (IKO) prüfen, ob Antragsteller bereits mit Kleinkrediten, Leasingverträgen oder weiteren Kreditkarten verschuldet sind.

Doch das scheint gelegentlich vernachlässigt zu werden. Nyffeler verweist auf Kundenkarten von bestimmten Geschäften, die wie eine Kreditkarte funktionieren: «Häufig erhalten Kundinnen und Kunden mit ihrem Antrag, den sie in wenigen Minuten im Geschäft ausgefüllt haben, auch gleich eine Sofortkarte, die später durch eine definitive Karte ersetzt wird», sagt sie. Das ist verführerisch: Das teure Sofa oder Fernsehgerät, das man sich eigentlich nicht leisten könnte, wird auf diese Weise trotzdem gekauft.

Dabei kommt es laut Nyffeler vor, dass erstens die erwähnte summarische Prüfung vernachlässigt wird. Und zweitens fehle immer wieder der beidseitig unterzeichnete schriftliche Vertrag, der vor der Kartenabgabe vorliegen müsse und in dem die individuelle Kreditlimite ersichtlich sei.

Die Nichteinhaltung dieser Formvorschriften und die fehlende Kreditfähigkeitsprüfung haben für einige Betroffene schmerzhafte Folgen. Es führt dazu, dass verschuldete Menschen selbst bei einem tiefen Einkommen mehrere Kreditkarten mit zu hohen Limiten erhalten und einen grösseren Schuldenberg anhäufen. Daniela Frei im eingangs erwähnten Beispiel bekam zwar mit Unterstützung der Berner Schuldenberatung ihre Probleme wieder in den Griff. Doch über eine Zeit von drei Jahren musste sie ihre Ausgaben und damit auch ihren Lebensstandard drastisch einschränken.

Kartenherausgeber können

zur Kasse gebeten werden Infos einblenden Meist ist Menschen mit Schulden nicht bewusst, dass auch die Herausgeber von Kreditkarten zur Kasse gebeten werden können, wenn sie die summarische Prüfung oder andere Formvorschriften vernachlässigen. «Wenn die Kreditgeberin in schwerwiegender Weise gegen die Vorgaben verstösst, verliert sie nicht nur den offenen Kredit mitsamt Zinsen, sie muss darüber hinaus auch noch von Schuldnern bereits bezahlte Beträge zurückgeben», sagt Anwältin Olivia Nyffeler. Liegt nur ein leichter Verstoss vor, muss die Kreditgeberin immerhin auf Zinsen und Mahngebühren verzichten. Wo die Grenze zwischen leichtem und schwerem Verstoss liegt, ist unklar, weil es dazu keine gefestigte Rechtsprechung gibt. «Droht ein Rechtsstreit, einigen sich Schuldner und Kreditgeber, bevor Gerichte ein Urteil fällen», sagt Nyffeler. Als Gründe dafür nennt sie einerseits die vergleichsweise tiefe Streitsumme: Selbst mit einer Rechtsschutzversicherung im Rücken lenken Schuldnerinnen und Schuldner in eine Kompromisslösung ein, weil sich das Prozessrisiko nicht lohnt. Zudem hätten die Kreditgeber kein Interesse an Musterurteilen, meint Nyffeler. (ki)

Nyffeler untermauert ihre Kritik am Beispiel eines aktuellen Falls einer Schuldnerin, die im Besitz von drei Kreditkarten ist, die sie von Cembra Money Bank, Media-Markt und Ikea erhalten hat. Die Karten von Ikea und Cembra beantragte die Frau vor gut drei Jahren und jene von Media-Markt schon vor rund zehn Jahren. Für alle drei Karten stellte die Berner Schuldenberatung ein Gesuch um Akteneinsicht. Nach Datenschutzgesetz müssen die Kreditkartenherausgeber die vorhandenen Informationen gegenüber Schuldnern offenlegen.

Im vorliegenden Fall konnten Olivia Nyffeler weder die Akten von Cembra noch jene von Media-Markt oder Ikea überzeugen: Keiner dieser Anbieter habe einen schriftlichen Vertrag vorgelegt. Und keiner habe die individuelle Kreditlimite definiert. Überall stellt sie auch Mängel in der Kreditfähigkeitsprüfung fest – so sei beispielsweise die gesetzlich vorgeschriebene Nachfrage bei der IKO nirgends dokumentiert, sagt Nyffeler. In Einzelfällen kommen weitere Mängel hinzu wie fehlende Vertragsmodalitäten oder Verzicht auf Angabe des Zinssatzes.

Anbieter weisen die Kritik zurück

Cembra, Ikea und Media-Markt weisen die Kritik zurück. Ikea und Media-Markt teilen zudem mit, dass sie die Kreditkarten nur vermittelt haben. Die Verantwortung für eine korrekte Überprüfung liege weitgehend bei der Kartenherausgeberin. Im vorliegenden Fall war das sowohl bei Ikea wie auch bei Media-Markt die Accarda. Dieses Tochterunternehmen ist inzwischen in die Viseca integriert und zu Teilen auch verkauft worden.

Die Viseca will deshalb heute keine Stellung mehr zu Kreditkarten beziehen, welche die Accarda vor drei Jahren herausgegeben hat. Cembra wie auch Viseca betonen jedoch, dass sie die gesetzlichen Vorgaben konsequent einhalten und auch zu gemeinsamen Lösungen Hand bieten, wenn Kunden ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können.

Aufgrund von Mängeln bei der Abgabe der Kreditkarte konnten weder Swisscard noch das Inkassobüro die Forderung durchsetzen.

In einem weiteren Fall, der Olivia Nyffeler vorliegt, geht es um einen Mann, der von der Swisscard AECS zwei Kreditkarten erhalten hat und die Schulden nicht mehr bezahlen kann. Wie Nyffeler und der Betroffene erzählen, trat Swisscard den Fall an ein Inkassobüro ab. Doch aufgrund von Mängeln bei der Abgabe der Kreditkarte konnten weder Swisscard noch das Inkassobüro die Forderung durchsetzen. Der Betreibungsregisterauszug erschwerte allerdings dem Betroffenen die Stellensuche. Auch Swisscard betont, sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. Zum konkreten Fall will das Unternehmen aber keine Auskunft geben.

Nyffeler stellt auch fest, dass Kartenherausgeber ihre Praxis laufend anpassen und möglicherweise inzwischen verbessert haben. Nicht auszuschliessen ist zudem, dass Anbieter weitere entlastende Dokumente nachreichen, die sie gemäss Datenschutzgesetz schon hätten vorlegen sollen. Und da Kreditkarten bei der Schuldensanierung eine untergeordnete Rolle spielen, prüft Nyffeler nur wenige Fälle. Aktuell liegen ihr sieben Fälle vor. Aufgrund der tiefen Zahl ist es schwierig, abzuschätzen, wie weit verbreitet solche Verstösse im Zusammenhang mit Kreditkarten sind.

Bernhard Kislig ist Redaktor im Ressort Wirtschaft der Zentralredaktion von Tamedia. Er betreut die Ratgeberseite Geld&Recht und recherchiert daneben diverse Wirtschaftsgeschichten. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen berufliche Vorsorge, Anlage-Themen, Blockchain und Steuern. @berrkii

