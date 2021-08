«Vogue»-Titelseite – Jetzt hat es auch Greta Thunberg aufs Cover geschafft Was muss ein Mann oder eine Frau machen, um auf die Titelseite eines meinungsführenden Magazins zu kommen? Aktualität nützt, Schönheit hilft, Kontroverse beschleunigt. Jean-Martin Büttner

Das Cover mit Greta Thunberg für die erste Ausgabe der «Vogue Scandinavia». Foto: «Vogue Scandinavia»

Alle möchten von einer Titelseite strahlen können. Irgendwann, irgendwie, irgendwo, warum auch immer.

Es gibt sogar ein Lied darüber. «The Cover of the Rolling Stone», titelte 1972 die satirische Gruppe Doctor Hook and the Medicine Show einen Song und machte damit Werbung für sich und für das amerikanische Musikmagazin.

Modische Kritik

Andere haben es leichter, Greta Thunberg zum Beispiel; sie braucht sich um fehlende Aufmerksamkeit nicht zu kümmern. So brachte sie es auf die Titelseite der ersten schwedischen Ausgabe der «Vogue». Dort sitzt sie empathisch da, streichelt ein Pferd – und kritisiert dazu die Modebranche.