Reaktion auf Brände in Flüchtlingslager – Griechische Regierung: Migranten haben Feuer in Moria gelegt Athen wirft Geflüchteten vor, das Lager auf Lesbos angezündet zu haben. Der Regierungssprecher spricht von «fehlendem Respekt». EU-Länder wollen derweil 400 Minderjährige übernehmen.

Die Feuerwehr konnte in der Nacht zum Donnerstag mehrere kleinere neue Brände löschen. RTP

Laut griechischer Regierung haben Migranten den Grossbrand im Camp Moria selbst gelegt. «Das Feuer wurde von Menschen gelegt, die Asyl beantragt haben – als Reaktion auf die wegen des Coronavirus verhängte Quarantäne (in Moria)», sagte Regierungssprecher Stelios Petsas am Donnerstag. Es handele sich um Menschen, die «ihr Gastland nicht respektieren», so Petsas. Mit solchen Aktionen jedoch torpedierten diese Menschen jede Lösung. «Wir sagen es ihnen klipp und klar: Sie werden nicht wegen des Feuers die Insel verlassen. Das können sie vergessen.» Gelungen sei den Brandstiftern lediglich, Tausende Menschen – darunter Familien- obdachlos zu machen, kritisierte Petsas.

Athen will unterdessen in den nächsten Tagen 19 000 Coronatests auf Lesbos durchführen, teilte der Regierungssprecher weiter mit. Die Angst eines unkontrollierbaren Virusausbruchs ist gross: 35 Migranten sind positiv auf das Virus getestet worden, doch infolge des Grossbrandes sind sie nicht mehr alle ausfindig zu machen und könnten Tausende andere Menschen anstecken. Die Polizei habe nur acht von ihnen aufgreifen können, teilte die Regierung mit.

Das griechische Fernsehen (ERT) zeigte am Donnerstag erneut Bilder von Menschen, die am Strassenrand lagen und auf Hilfe warteten. Einige Menschen übernachteten auf einem Friedhof. Humanitäre Organisationen und die Behörden planten am Donnerstag Essen und Wasser zu den Menschen zu bringen, hiess es.

EU-Länder wollen Minderjährige aufnehmen

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron wollen derweil in einer gemeinsamen Aktion mit anderen EU-Ländern 400 unbegleitete Minderjährige übernehmen. Die Zahl gilt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin für alle teilnehmenden Länder.

Griechenland selbst bitte demnach nicht ausdrücklich um die Übernahme weiterer Personen, hiess es weiter. In Athen werde befürchtet, dass ansonsten Sabotage auch in anderen Flüchtlingslagern angereizt werden könne.

Macron hatte zuvor erklärt, Frankreich plane gemeinsam mit Deutschland einen Vorschlag, um Flüchtlinge nach dem Brand in Moria aufzunehmen. Es sollten auch andere europäische Partner gewonnen werden: «Wir müssen mit Griechenland solidarisch sein», sagte er auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika.

In der Nacht zu Mittwoch hatte es im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos mehrere Brände gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden sie gelegt. Das Lager ist auf 2800 Bewohner ausgelegt, zuletzt lebten mehr als 12 000 Migranten dort.

dpa