Vorfall in Zürcher Innenstadt – Grieder-Mitarbeiter verliert Job nach Streit mit Regierungsrätin Ein Angestellter des Modehauses Grieder am Paradeplatz soll Carmen Walker Späh verbal attackiert haben. Diese beschwerte sich beim Chef, offenbar mit Folgen.

Beschwerte sich beim Grieder-Chef: Regierungsrätin Carmen Walker Späh. Foto: Sabina Bobst

Ein Berater im noblen Modehaus Grieder beschimpft Carmen Walker Späh, die FDP-Regierungsrätin geht zum Geschäftsführer, der Mann wird entlassen: Über diesen Vorgang berichten das Portal Inside Paradeplatz und die NZZ.

Ein Sprecher von Walker Späh bestätigt auf Anfrage lediglich den Anfang des Konflikts: Der Mann habe die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin zweimal in der Öffentlichkeit «verbal attackiert». Das erste Mal in einem Tram, das zweite Mal an seinem Arbeitsplatz im Grieder-Haus. Beides liegt schon einige Wochen zurück.

Worum es ging, ist offen. Inside Paradeplatz schreibt – allerdings gestützt auf anonyme Quellen – dass der Grieder-Angestellte einen Groll gegen Walker Spähs Mann gehegt habe. Der Konflikt hatte demnach keine politische Ursache. Bestätigt ist diese Darstellung aber nicht.

Sie soll die Entlassung nicht gefordert haben

Auch zur Beschwerde der Regierungsrätin in der Grieder-Chefetage, die dem Vernehmen nach Anfang Oktober wirklich stattfand, war seitens der Beteiligten am Dienstagabend nichts Näheres zu erfahren. Ein Sprecher der Volkswirtschaftsdirektion betonte aber gegenüber der NZZ, dass die Regierungsrätin nicht auf eine Entlassung des Mannes gedrängt habe. Die Geschäftsleitung des Modehauses hätte demnach aus freien Stücken gehandelt. Diese äussert sich aber nicht dazu.

Klar ist, dass Carmen Walker Späh die Sache von sich aus nicht öffentlich gemacht hätte, damit diese nicht eskaliert. Das ist ein übliches Vorgehen, wenn Regierungsvertreterinnen und -vertreter von Dritten behelligt werden. In diesem Fall hat aber die Entlassung des Mannes offenbar genug Wellen geschlagen, dass jemand damit an die Öffentlichkeit ging.

hub

Fehler gefunden?Jetzt melden.