Modellbahnclub Zürcher Unterland – Grillabend für die Modellbahnfreunde Für einmal stand nicht das Fahren der Züge im Vordergrund, sondern das gemütliche Zusammensein.

Die Modellbahnen faszinieren Gross und Klein. Foto: PD

Am Mittwoch, 3. August, entschied sich der MBCZU (Modellbahnclub Zürcher Unterland) kurzfristig, das tolle Wetter und den schönen warmen Sommerabend zu geniessen. So trafen sich schon bald die ersten Clubmitglieder und Gäste vor dem Clublokal beim Schulhaus Lindenhof in Bülach. Zu Essen gab es feine Würste und Steaks, dazu ein kleines Salatbuffet und kühle Getränke. Aber die Modellbahnfreunde konnten es natürlich nicht lassen und flüchteten nach dem Essen in die kühlen Clubräume im Schulhaus, wo schon bald die ersten Züge auf der Modulanlage kreisten. Die Gäste durften natürlich auch mal ans Stellwerk und bewunderten die Module, die zur Zeit in Arbeit sind. Diese braucht der MBCZU dann am Wochenende vom 3./4. Dezember für die 45-Jahr-Jubiläumsfeier, wo zusammen mit anderen Vereinen eine grosse Modulanlage beim Boccia-Club Höri betrieben wird.

An diesem Abend blieben die Vereinsmitglieder noch etwas länger als üblich im Clublokal und beendeten den Fahrtag (findet immer am ersten Mittwoch im Monat statt) mit Kaffee und Kuchen. Wer sich für Modellbahnen interessiert und gerne mal vorbeischauen möchte, findet alle Informationen unter www.mbczu.ch .



red

