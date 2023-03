In der Gemeinde Stadel – Grillplatz neben der abgebrannten Waldhütte wieder offen In Windlach brannte im Februar die Waldhütte. Nun ist der Grillplatz wieder zugänglich. Die Hütte wird bald wieder aufgebaut.

Die Waldhütte in Windlach fiel dem Brand vom 25. Februar zum Opfer. Sie musste in der Folge abgebrochen werden. Unterdessen ist aber immerhin der Grillplatz soweit wiederhergestellt, dass er für die Öffentlichkeit wieder zugänglich ist. Ebenfalls wieder zugänglich ist der angrenzende Spielplatz. Dies teilt der Gemeinderat Stadel aktuell mit. Die Anlage könne ohne Reservation wieder benutzt werden.

Und wie geht es mit der nun fehlenden Waldhütte weiter? In den kommenden Tagen sollen die Bäume für die neue Waldhütte gefällt werden. Anschliessend werden sie entrindet und durch den Blockhausbauer verarbeitet. Die neue Hütte wird in den kommenden Monaten zu stehen kommen, heisst es abschliessend in der Mitteilung.

red

