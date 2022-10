Corona-Update vom Spital Bülach – Grippe- und Coronaviren halten den Spitalbetrieb auf Trab Die Kombination von saisonaler Grippe und Corona sorgt derzeit für eine 95-prozentige Auslastung des Unterländer Regionalspitals. Daher ist auch die Maskenpflicht zurück. Christian Wüthrich

Corona ist wieder da, und so darf man das Spital Bülach seit kurzem wieder nur noch mit Maske betreten. Archivfoto: Sibylle Meier

Corona macht sich wieder vermehrt bemerkbar – auch am Spital Bülach. So haben die Verantwortlichen vor wenigen Tagen wieder eine generelle Maskenpflicht verhängt im Unterländer Akutspital. Bülach steht mit diesem Entscheid nicht allein da. Der Medienverantwortliche Thomas Langholz erklärt, der Entscheid sei in Absprache mit den anderen Zürcher Spitälern gefällt worden.