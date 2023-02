Energie in Bassersdorf – Grösste private Solaranlage aufs Strassenverkehrsamt gebaut Nach grossen Solarprojekten der Gemeinde zieht ein Bassersdorfer Unternehmer nach. Aber Hürden erschweren eine einfache Stromnutzung der grössten privaten Anlage. Christian Wüthrich

Das Dach des kantonalen Strassenverkehrsamts in Bassersdorf ist nun komplett mit Solarzellen bedeckt. Foto: Terracom/PD

Der frische Glanz auf dem Dach des Strassenverkehrsamts in Bassersdorf verrät es: Hier wurde kräftig in die neuste Solartechnik investiert. Das Prüfgebäude sowie eine benachbarte Gewerbehalle sind komplett mit Fotovoltaikpanels versehen worden. Das umfasst eine Fläche ungefähr so gross wie ein Eishockeyfeld. Mit dem zu erwartenden Stromertrag von 300’000 Kilowattstunden soll der Bedarf von rund 60 typischen Schweizer Haushalten gedeckt werden.