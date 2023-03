Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Sekundarschue Bülach – Grösste Sekundarschulanlage der Region auf gutem Weg Die Schulanlage Hinterbirch in Bülach soll für 30 Millionen Franken erweitert werden. Aus vier Gemeinden gibt es ein klares Ja zur Vorlage. Bülach zählt noch. Martin Liebrich

Das Schulhaus Hinterbirch in Bülach soll erweitert werden. Foto: Francisco Carrascosa

Vier Gemeinden haben fertig gezählt, die Standortgemeinde Bülach allerdings noch nicht. Die Sekundarschule Bülach, die das Gebiet von fünf politischen Gemeinen umfasst, kann die Schulanlage Hinterbirch sehr wahrscheinlich erweitern. Zwar fehlt eben noch das Resultat aus Bülach. Doch aus den anderen Gemeinden gibt es ein klares Ja zum 30-Millionen-Baukredit. Am deutlichsten fiel der Ja-Stimmen-Anteil in Hochfelden aus (rund 71 Prozent, bei einer Stimmbeteiligung von rund 21 Prozent) gefolgt von Bachenbülach (rund 69 Prozent, Stimmbeteiligung 18,4 Prozent), Winkel (rund 68 Prozent, bei einer Stimmbeteiligung von 20,5 Prozent). Höri sagte mit rund 66 Prozent Ja (Stimmbeteiligung 14 Prozent).

Ein sogar noch klareres Ja zeichnet sich auch beim Ökopaket ab. Dieses kostet nochmal rund 1,3 Millionen Franken. Hier gab es aus Hochfelden rund 73 Prozent Ja-Stimmen, aus Bachenbülach rund 77, aus Winkel rund 69 und aus Höri rund 64 Prozent. Bei dieser Vorlage lag die Stimmbeteiligung im Schnitt der bisher ausgezählten Gemeinden bei etwas mehr als 19 Prozent.

Schulraum wird dringend benötigt

Vorgesehen ist der Bau eines neuen Schulhaustrakts. Dieser wird 12 Schulzimmer umfassen – und ausbaufähig sein. Auch Zimmer für eine Tagesschule sind möglich. Das Hinterbirch wird 700 Schülerinnen und Schülern Platz bieten.

Im Vorfeld der Abstimmung war dem Projekt Widerstand aus der Nachbarschaft erwachsen. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner fühlten sich bei der Planung übergangen. Befürchtet wurde unter anderem mehr Verkehr in den Quartieren. Die Schulpflege bestritt, dass es dazu kommen wird.

Unabhängig vom Abstimmungsresultat zur Erweiterung wird die Vorlage für die Sekundarschule ein Nachspiel haben. Stadtparlamentarier Thomas Obermayer (SVP) fordert nämlich mehr Demokratie – per Einzelinitiative. Er kritisiert, dass gemäss gültigem Gemeindegesetz in der Sekundarschule keine vorberatende Gemeindeversammlung stattfindet. So würden Vorlagen ohne vorherige Diskussion direkt an die Urne gelangen, argumentiert er. Und will das ändern.

