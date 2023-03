Bullingerhof instand gesetzt – Grösste Zürcher Blockrandüberbauung ist saniert Die Stadt Zürich hat 224 Wohnungen renoviert. Sie werden weiterhin günstig vermietet. Corsin Zander

Der Bullingerhof mit den Hardau-Hochhäusern im Hintergrund (Archivfoto 2009). Archivfoto: Sophie Stieger

Der Bullingerhof ist die grösste Blockrandüberbauung der Stadt Zürich. Rund um eine grosse Grünfläche stehen Häuser mit insgesamt 224 Wohnungen. Diese wurden nun in den vergangenen zweieinhalb Jahren saniert und instand gesetzt. Dabei konnte nicht nur die Bauzeit, sondern auch der Objektkredit von etwas mehr als 60 Millionen Franken eingehalten werden. Dies teilte der Stadtrat am Montag mit.

Die Mieterinnen und Mieter können nun in die sanierten Wohnungen einziehen und dies zu günstigen Mieten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet inklusive Nebenkosten im Durchschnitt 988 Franken pro Monat. Davon profitiert etwa ein Drittel der bestehenden Mieterinnen und Mieter, die auf den Baubeginn hin in befristete Wohnungen gezogen sind und nun zurückziehen können. 161 Wohnungen hat die Stadt neu vermietet, wie sie in der Mitteilung schreibt.

Letzte Sanierung 1975

Die Bullingerhof-Siedlung ist 1931 errichtet worden. Sie befindet sich zusammen mit ihrer öffentlichen Grünanlage und Spielwiese im Innenhof im Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte sowie der schützenswerten Gärten und Anlagen von kommunaler Bedeutung. Die letzte Renovation der Wohnsiedlung hat 1975 stattgefunden.

Erneuert wurden im Wesentlichen die Küchen, Bäder und Fenster sowie alle Oberflächen im Innern. Geländer und Treppen, die noch im Originalzustand erhalten waren, bleiben erhalten und wurden wo nötig instand gesetzt. Damit in den Wohnungen weniger Energie verbraucht wird, wurde die bestehende Innendämmung ergänzt und der Aussenputz wo nötig instand gesetzt. Die Fassaden erhielten zudem einen neuen Anstrich. Das Gelb wurde mit Weiss- und Grauabstufungen ersetzt.

Die neugestrichene Fassade der Bullingerhof-Siedlung. Foto: Till Forrer

Im Zuge der Renovation haben die Architekten in Nebengebäuden die Flächen erweitert. So wurde der Doppelkindergarten zu einem Dreifachkindergarten ausgebaut und im Quartiertreff Bullingertreff kann mehr Fläche das ganze Jahr über genutzt werden, weil ein Teil der Hoffläche überdacht wurde.

Ein Teil der Hoffläche vor dem Quartiertreff Bullingertreff ist überdacht worden. Foto: Till Forrer

In der renovierten Siedlung stehen nun ausserdem auch mehr Veloabstellplätze zur Verfügung. Die Anzahl ist von 104 auf 338 erweitert worden, heisst es in der Mitteilung des Stadtrats weiter.

Corsin Zander ist stellvertretender Leiter Zürich Politik & Wirtschaft. Als diensthabender Redaktor verantwortet er alle sechs Wochen die Berichterstattung des Ressorts. Mehr Infos @CorsinZander

Fehler gefunden?Jetzt melden.