Zeitreise Bachenbülach – Grösster Mann Europas kauft in der Waro ein Im Oktober 1979 besuchte ein besonderer Kunde die Waro in Bachenbülach. Die Fotokamera begleitete Erhard Weller dabei auf Schritt und Tritt. Daniela Schenker

Das Auto wirkt klein neben Erhard Weller, dem Deutschen, der 1979 als grösster Mann Europas galt. Archivfoto: ETH-Bibliothek Zürich

Noch ist Erhard Weller verschont vor neugierigen und erstaunten Blicken. Lange wird es jedoch nicht dauern, bis sich eine Menschentraube um ihn gebildet hat. Und das ist durchaus gewollt, wurde Weller doch eigens als Attraktion von der Waro AG in die Filiale Bachenbülach bestellt. Der im Jahr 1926 in Zwickau geborene Deutsche galt damals mit 2,38 Metern als grösster Mann Europas. Später ergab eine Messung in Rudi Carrells Fernsehshow «Am laufenden Band» dann allerdings eine Grösse von «nur» 2,20 Metern.

Das änderte aber nichts daran, dass Weller mit seiner Körpergrösse Geld verdienen konnte. Neben Werbeauftritten wie jenem in Bachenbülach war der Deutsche auch in Filmproduktionen zu sehen. So wirkte Erhard «Bimbo« Weller unter anderem in der Erotikkomödie «Auf der Alm, da gibt’s kao Sünd» oder in der Fernsehserie «Monaco Franze» mit. Ausserdem tourte er während Jahren mit dem Zirkus Krone durch die Lande. Weller starb sieben Jahre nach seinem Engagement in Bachenbülach im Alter von 60 Jahren. Damit ereilte in das Schicksal eines relativ frühen Todes, wie er für übergrosse Menschen nicht selten ist. Der bisher grösste Mensch in der Medizingeschichte, dessen Körpergrösse einwandfrei belegt ist, ist der US-Amerikaner Waldlow. Der 272-Zentimeter-Hüne starb 1940, mit gerade einmal 22 Jahren. Vor knapp einem Monat ist der grösste in den Vereinigten Staaten lebende Mann verstorben. Der aus der Ukraine stammende Igor Vovkovinskiy, mit einer Körpergrösse von 2,35 Metern, wurde nur 38 Jahre alt.