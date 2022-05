XXL-Hüpfburg in der Erlen – Grösstes Einhorn der Schweiz steht in Dielsdorf In der Sportanlage Erlen in Dielsdorf kann man diesen Sommer nicht nur schwimmen, sondern sich auch auf einer der grössten Hüpfburgen der Schweiz austoben. Flavio Zwahlen , Balz Murer (Foto)

Das mehrere Meter hohe Einhorn ist das Highlight das aufblasbaren Tierparks in der Sportanlage Erlen. Foto: Balz Murer

Im Winter wird auf dem überdachten Eisfeld der Sportanlage Erlen Hockey gespielt. Nun ist aber Sommerpause. Eis wird in den kommenden Monaten keines gebraucht. Damit das Feld in dieser Zeit nicht einfach leer steht, lässt sich das Erlen-Team immer wieder etwas Spezielles einfallen. So wurde dort schon eine Minigolfanlage oder ein Skatepark aufgebaut.