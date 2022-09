Herbstferien in mehreren Kantonen – Grossanstrum am Flughafen erwartet Am Wochenende beginnen in mehreren Kantonen die Herbstferien. Am Flughafen in Kloten werden ähnlich viele Passagiere erwartet wie in den Sommerferien.

In einigen Schweizer Kantonen beginnen dieses Wochenende die Herbstferien. Laut der Flughafen Zürich AG ist das neben den Sommerferien eine der Hauptreisezeiten in der Schweiz. Es werde ein vergleichbares Passagiervolumen wie im Sommer erwartet, heisst es in einer Mitteilung.

Das müssen die Fluggäste wissen

Am meisten Passagierinnen und Passagiere werden diesen Herbst in den Süden Europas reisen, nach Deutschland, aber auch in die USA. Zu den beliebtesten Destinationen zählen etwa Antalya, Palma de Mallorca, Barcelona, Berlin, Hamburg, San Francisco oder New York. Der Flughafen warnt vor Verzögerungen vor dem Abflug: «In den Ferienzeiten kann es an den Tagesspitzen beim Check-in, bei der Gepäckausgabe oder an der Sicherheitskontrolle sowie bei der Grenzkontrolle zu Wartezeiten kommen.»

Die Empfehlung für Fluggäste bei Europaflügen: Sie sollen sich zwei bis zweienhalb Stunden vor dem Abflug am Flughafen einfinden. Bei Interkontinentalflügen wird sogar eine Anreise drei Stunden vor der Abflugzeit empfohlen. Eine noch frühere Anreise sei dagegen nicht nötig. Vor der Anreise sollten Passagiere die Check-in-Öffnungszeiten der entsprechenden Fluggesellschaft prüfen, der Check-in Betrieb startet frühestens um 4 Uhr.

Aufruf zur Reisevorbereitung

Gleichzeitig ruft der Flughafen die Reisenden dazu auf, sich gut vorzubereiten. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass gewisse Destinationen aufgrund von Corona immer noch einen Gesundheitsnachweis verlangen. Eine frühzeitige Überprüfung oder Besorgung der entsprechenden Dokumente ist deshalb empfehlenswert. Viele Fluggesellschaften bieten ausserdem Vorabend- oder Online-Check-in an. Um diese zu nutzen, muss man bereits vorher online eingecheckt haben und im Besitz einer Bordkarte sein.

