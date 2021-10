Feuerwehreinsatz in Buchberg – Grossaufgebot wegen Hausbrand In einem Zweifamilienhaus in Buchberg ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Buchberg-Rüdlingen musste zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus ausrücken. Symbolfoto: Tamedia

Die Feuerwehr ist am Montagabend mit 40 Einsatzkräften zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Buchberg SH ausgerückt. Durch eine eingeschlagene Scheibe verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des Schadens und die Brandursache sind noch unklar, wie die Schaffhauser Polizei am Dienstag mitteilte. In der betroffenen Wohnung befand sich niemand. Bewohner des anderen Hausteils hatten den Brand gemeldet.

SDA/far

