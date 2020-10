Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Neun Personen evakuiert – Grossbrand in Höri Ein Riegelhaus an der Wehntalerstrasse in Höri ist in der Nacht auf Sonntag in Brand geraten. Die Löscharbeiten waren am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr noch in Gang.

Das Flarzhaus an der Wehntalerstrasse in Höri ist bis auf Weiteres unbewohnar. Es entstand ein grosser Sachaschaden. Foto: zvg

Neun Personen evakuiert, ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken und das Haus bis auf Weiteres unbewohnbar. Das ist die traurige Bilanz eines Feuers, das in der Nacht auf Sonntag an der Wehntalerstrasse 41 in Höri ausgebrochen ist. Der Brand sei um 3 Uhr in der Früh gemeldet woren, bestätigt Florian Frei, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich. Die Wehntalerstrasse bleibt voraussichtlich bis am Sonntagmittag gesperrt. Der Verkehr wird durch die Höremer Industrie umgeleitet.

Verletzte hat es beim Brand in dem alten Flarzhaus keine gegeben. Die Sanitäter des Spitals Bülach waren mit einem Fahrzeug vorsorglich vor Ort, kamen aber nicht zum Einsatz. Für die Löscharbeiten waren die Stützpunktfeuerwehr Bülach mit einer Drehleiter, die Feuerwehr Lodur Höri Hochfelden sowie die Feuerwehr Rümlang im Einsatz.

Laut der Medienstelle der Kantonspolizei wird im Anschluss an die Löscharbeiten routinemässig mit der Brandwache angefangen – und die Arbeiten zur Ermittlung der Ursche werden in Angriff genommen.

Für die neun Personen, die beim Brand evakuiert werden mussten, suchen die Verantwortlichen der Gemeinde Höri eine Unterkunft. In der Liegenschaft ist auch Caffé Billo untergebracht, eine Firma, die auf den Versand von Kaffee spezialisiert ist.

red