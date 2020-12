Was unterscheidet das Handelsabkommen zwischen der EU und Grossbritannien vom institutionellen Abkommen, über das die Schweiz mit der EU verhandelt?

Ein Vergleich lässt sich am ehesten zwischen dem Handelsabkommen und dem bilateralen Weg der Schweiz ziehen. Der bilaterale Weg mit seinen verschiedenen Marktzugangsabkommen bildet ein System, in dem man sich inhaltlich dem EU-Binnenmarkt nähert, dem «Kronjuwel» der EU, das ja recht gut funktioniert. Einige Drittländer, darunter die Schweiz, machen bis zu einem gewissen Grad in diesem Markt mit, die EU zählt sie darum zum erweiterten Binnenmarkt. Geregelt ist das in den bilateralen Abkommen, die relativ viel EU-Recht enthalten. Grundlegend anders ist der Entwurf für das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und Grossbritannien.