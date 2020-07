Regensdorf – Grosse Anzahl Temposünder unterwegs Die Gemeindepolizei Regensdorf führt zurzeit vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durch.

Die Regensdorfer Gemeindepolizei macht im Moment vermehrt Geschwindigkeitskontrollen. Foto: Paco Carrascosa

Wie jedes Jahr in den Sommermonaten würden sich sich viele Automobilisten mit ihren liebevoll gepflegten und optisch sowie technisch abgeänderten Fahrzeugen auf den Strassen von Regensdorf bewegen, schreibt die Gemeindepolizei Regensdorf in einer Mitteilung. Aufgrund der Häufung von Meldungen aus der Bevölkerung, Verkehrszählungen und eigenen Feststellungen führe die Gemeindepolizei seit anfangs Juni vermehrt Geschwindigkeitsmessungen mit dem Lasermessgerät durch.

In nicht weniger als 33 Fällen mussten Fehlbare mit bis zu einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 38 km/h an die zuständige Strafuntersuchungsbehörde verzeigt werden. Zudem müssen 14 Schnellfahrer mit dem Entzug des Führerausweises rechnen. Knapp 30 Fahrzeuglenkende wurden im Ordnungsbussenverfahren mit einer Busse in der Höhe von 250 Franken gebüsst.

( red )