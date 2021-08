Soldaten in Kloten – Grosse Armeeübung am Flughafen Vom 23. bis zum 25. August wird die Schweizer Armee eine grosse Übung am Flughafen Zürich-Kloten durchführen. Die Vorbereitungen dafür sollen bereits am Freitag stattfinden.

Nächste Woche soll eine grosse Übung der Schweizer Armee am Flughafen stattfinden. Archivbild: Tamedia

Die Schweizer Armee führt eine grosse Übung am Flughafen Zürich-Kloten durch. Dies kündigte der Flughafen Zürich auf Twitter an. Die Soldaten werden vom 23. August bis zum 25. August am Flughafen zu sehen sein. Die Vorbereitungen dafür werden am Freitag laufen.

mps

