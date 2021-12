Sports Awards – Grosse Ehre für Belinda Bencic und Marco Odermatt Belinda Bencic ist Sportlerin, Marco Odermatt Sportler des Jahres. Es ist die Krönung einer herausragenden Saison für die Tennis-Olympiasiegerin und den aktuell stärksten Skifahrer. Marco Oppliger

Marco Odermatt (l.) ist Sportler des Jahres, Belinda Bencic Sportlerin des Jahres. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus) Die Schweizer Fussball Nationalmannschaft ist das Team des Jahres. Repräsentiert durch Patrick Foletti, Yann Sommer, Christian Fassnacht und Pierluigi Tami (v.l.). Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus) 1 / 6

So schwer hatten es Publikum und Jury noch selten: Gleich drei Olympiasiegerinnen standen ihnen zur Auswahl für die Sportlerin des Jahres, bei den Männern figurierten drei Olympiamedaillen-Gewinner auf der Liste. Letztlich machten Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic und Ski-Überflieger Marco Odermatt das Rennen. Gerade bei den Männern zeigt sich also einmal mehr, dass die Schweiz – Olympia-Erfolge hin oder her – eine Skination ist.

Nicht minder erfolgreich war 2021 für Marcel Hug. An den Paralympics holte der Thurgauer gleich viermal Gold, entsprechend verdient ist seine Auszeichnung zum paralympischen Sportler des Jahres.

Wenig überraschend wurde die Fussball-Nationalmannschaft zum Team des Jahres gewählt. Mit dem sensationellen Sieg über Frankreich im EM-Achtelfinal stürzte sie gefühlt das ganze Land in einen Freudentaumel. Nach dem Trainerwechsel von Vladimir Petkovic zu Murat Yakin qualifizierte sich die Schweiz souverän für die WM 2022.

Die weiteren Gewinner: Edmund Telser (Mountainbike/Rad) wurde zum Trainer des Jahres, Amy Baserga (Biathlon) zur Nachwuchssportlerin des Jahres gewählt. Das Online-Publikum kürte überdies Fussball-Nationalgoalie Yann Sommer zum «MVP» des Jahres.

