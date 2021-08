Verspätetes Fest in Höri – Grosse Eröffnung für alle Motorradfans 2020 öffnete die Werkstatt «Gasoline Family». Christian Kohler kümmert sich da vorwiegend um Harley-Davidson-Motorräder. Am 28. August steigt die Eröffnungsparty. Ruth Hafner Dackermann

Im Saloon in Höri wird das neue Konzept gefeiert. Thomas Ottiger, Christian Kohler und Arianna Ottiger (von links) sind bereit. Foto: Balz Murer

Rund 20 schwere Maschinen stehen in Reih und Glied. Verschiedene Farben, viel Chrom – alles glänzt, harmoniert mit Holzwänden, holzumrandetem Kieselsteinboden und einem Geländer, welches von Felgen geprägt ist. Die Werkstatt an der Altmannsteinstrasse 21 ist blitzblank geputzt und aufgeräumt. Neben all den imposanten Motorrädern stehen eine riesige Drehbank, zwei Fräsen und ein Schweissgerät für Aluminium, Chromstahl und Titan. Inhaber Christian Kohler nimmt einen Putzlappen in die Hand und poliert die drei Modelle im Freien, bis er das Spiegelbild seines tätowierten Oberkörpers erkennen kann – «natürlich nur fürs Pressefoto», wie er lachend anfügt.