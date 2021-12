Gastro-Serie aus Bülach – Grosse Gastfreundschaft im kleinen Bistro Storchen Im Herzen Bülachs pflegt das Storchen-Team die Bistroküche. Neben den stimmigen Gerichten punktet das Lokal mit Charme und Aufmerksamkeit. Daniela Schenker

Champagner-Risotto mit Birnen: Eine Inspiration für die heimische Küche. Foto: Daniela Schenker

Liegt es an Corona oder daran, dass wir in jüngster Zeit mehr auf dem Land als in der Stadt einkehren? Wie dem auch sei, unsere nicht repräsentativen Erfahrungen zeigen jedenfalls: Schnoddrige Bedienung und die Gäste-sind-Bittsteller-Haltung hat die Not der Pandemie so gut wie weggeimpft.

So richtig gewöhnt haben wir uns offensichtlich noch nicht daran. Jedenfalls sind wir positiv überrascht, wie zuvorkommend unsere zeitlich ziemlich vage telefonische Reservation im Bülacher Bistro Storchen aufgenommen wird. «Kein Problem, kommen Sie einfach, wenn Sie fertig sind, ob 19 oder 20 Uhr spielt keine Rolle.»