Grippe-Impfung für Kinder – Grosse Nachfrage für gratis Nasenspray-Impfung Nachdem der Bund seine Impfaktion abgesagt hatte, spendete Hersteller AstraZeneca 10’000 Impfdosen, die jetzt von Kinderärzten und Spitälern abgegeben werden.

Fabienne Riklin

Vorbild England: Dort werden im Herbst Kinder zwischen 2 und 11 Jahren mit Nasenspray gegen die Grippe geimpft. Foto: Getty Images

Die Grippewelle rollt an. Seit rund zwei Wochen nehmen die registrierten Fälle zu, wie aktuelle Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigen. Im Kampf gegen die Ausbreitung der Grippeviren war eigentlich eine gross angelegte Impfaktion nach dem Vorbild England angedacht. Dort werden nicht nur Risikopatienten geimpft, sondern auch Kinder, die als Treiber einer Welle gelten. Ihnen wird der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca direkt in die Nase geträufelt. Doch die Impfaktion in der Schweiz wurde abgesagt, wie die SonntagsZeitung letzte Woche berichtete.