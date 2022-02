Zwischen 50 und 30 Prozent – Grosse Unterschiede bei den Booster-Quoten in den Unterländer Gemeinden Während in Winkel und Neerach die Hälfte der Bevölkerung geboostert ist, sind es in Opfikon und Oberglatt nur rund 30 Prozent. Im kantonalen Vergleich hält das Unterland gut mit. Flavio Zwahlen

Im Pop-up-Impfzentrum im Glatt wurden bisher 1700 Impfungen durchgeführt. Foto: Leo Wyden

Die Zweitimpfquoten lagen per Ende Januar in allen Unterländer Gemeinden bei über 60 Prozent. Bei einem Viertel der Kommunen in den Bezirken Dielsdorf und Bülach sind inzwischen gar über 70 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Gross sind die Unterschiede bei den Booster-Quoten in der Region. Da gibt es einerseits Gemeinden, wo bereits die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner die Auffrischimpfung erhalten hat und andererseits Gemeinden, wo es erst deren 30 Prozent sind. Als Booster-Königinnen dürfen sich Winkel und Neerach bezeichnen. In Winkel sind 51,9 Prozent der Bevölkerung geboostert, in Neerach 50,2 Prozent. Das ist insofern nicht überraschend, als diese beiden Gemeinden auch hinsichtlich der Zweitimpfquote im regionalen Vergleich ganz vorne mit dabei sind. Ebenfalls hohe Booster-Quoten verzeichnen die Gemeinden Bachs und Buchs mit je 49,1 Prozent. In der Stadt Opfikon (32,2 Prozent) und in den Gemeinden Höri, Weiach (je 33,9) sowie Oberglatt (31,4) ist der Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner, die bereits die Booster-Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben, am niedrigsten.

Vergleicht man die beiden Bezirke miteinander, hat der Bezirk Bülach die Nase mit einer Booster-Quote von insgesamt 42 Prozent leicht vorne, in Dielsdorf sind es 39 Prozent. Damit kann das Unterland gut mit den anderen Bezirken im Kanton Zürich mithalten. Lediglich die Bezirke Meilen (51 Prozent) und Zürich (49) schwingen in dieser Hinsicht obenaus.

Kapazität in Unterländer Impfzentren reduziert

An Möglichkeiten, sich im Unterland boostern zu lassen, mangelt es nicht. Seit Dezember gibt es in der Bülacher Stadthalle wieder ein Impfzentrum, ein weiteres kam Mitte Januar im Glatt in Wallisellen hinzu. In Bülach wurden seither insgesamt knapp 45’000 Impfungen durchgeführt. Im Glatt sind es deren 1700.

In den vergangenen Tagen und Wochen ist die Nachfrage nach der Corona-Impfung jedoch gesunken. Seit letzter Woche wurde im Glatt deshalb die Kapazität reduziert: Derzeit haben abhängig von Tages- und Uhrzeit entweder eine oder zwei Impfstrassen geöffnet. In Bülach wird die Hälfte der maximal möglichen Impftermine angeboten. Jérôme M. Weber, Mediensprecher bei der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, sagt: «Anpassungen am Angebot hängen neben der Kostenfrage auch stark von den aktuellen Entwicklungen ab. Beispielsweise dem Einfluss der Zertifikatsverkürzung von 365 auf 270 Tage oder auch den seit kurzem für Booster-Impfungen zugelassenen Jugendlichen von 12 bis 15 Jahren.» Demgegenüber stehen die Ausstiegspläne des Bundesrats, welcher bald schon einen Grossteil, wenn nicht sogar alle Corona-Massnahmen aufheben möchte. Dadurch dürfte die Nachfrage nach der Impfung nochmals zurückgehen.

Mehr als 710’000 Zürcher geboostert

Bei der Gesundheitsdirektion rechnet man trotz der Pläne des Bundesrats damit, dass sich weiterhin Leute impfen und boostern lassen möchten. «Es ist beispielsweise davon auszugehen, dass Ferien im Ausland zu einem erneuten Anstieg der Nachfrage für Booster-Impfungen führen könnten, sofern das Zielland einen solchen für die Einreise voraussetzt», sagt Weber.

Geplant ist, dass die Impfzentren in Bülach und im Glatt noch bis Ende Februar geöffnet bleiben. Auf die Frage, ob sie bei einem allfälligen Ende der Zertifikatspflicht früher geschlossen werden, möchte die Gesundheitsdirektion keine Angaben machen. Weber sagt lediglich: «Die konkreten Auswirkungen eines solchen Entscheids müssten vorerst abgewartet werden. Bei der Kapazitätsplanung muss auch immer das Gesamtangebot im Kanton betrachtet werden.» Gesamthaft haben sich in weniger als drei Monaten weit mehr als 710’000 Menschen im Kanton Zürich geboostert. «Davon sind rund 80 Prozent über 70-jährig. Damit ist der Kanton Zürich auf Kurs. Darüber hinaus werden aktuell noch immer ein paar Tausend Impfungen pro Tag durchgeführt.»

Flavio Zwahlen ist Redaktor für das Ressort «Zürcher Unterland». Schwerpunkt seiner Berichterstattung sind Geschehnisse und Hintergründe in den Bezirken Dielsdorf und Bülach. Zudem berichtet er aus dem Gericht. Mehr Infos

