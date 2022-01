Antigen-Schnelltests auf dem Prüfstand – Grosse Unterschiede bei der Genauigkeit von Selbsttests Das deutsche Paul-Ehrlich-Institut hat rund 250 Antigen-Schnelltests evaluiert. Drei Tests, die in der Schweiz vertrieben werden, schnitten dabei eher schlecht ab. Nik Walter

Für alle in der Schweiz erhältlichen Antigen-Selbsttests braucht es einen Nasenabstrich. Foto: Getty

Mit den explodierenden Fallzahlen boomen auch die Sars-CoV-2-Selbsttests. Vor Weihnachten waren solche Tests in vielen Apotheken ausverkauft, mittlerweile erhält man sie meist wieder, allerdings bleibt die Auswahl beschränkt. Eigentlich wären in der Schweiz laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 27 verschiedene Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung geprüft (validiert), doch tatsächlich kann man in Apotheken, Drogerien oder im Detailhandel nur wenige davon kaufen. Grundsätzlich seien diejenigen Selbsttests im Sortiment, die gerade in ausreichender Menge verfügbar seien, schreibt Andreas Petrosino vom Pharmagrosshändler Galenica auf Anfrage. «Aktuell bieten wir vor allem die Tests von Acon und Genrui an.»