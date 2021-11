Rauchentwicklung am USZ – Grosseinsatz der Feuerwehr am Zürcher Unispital Schutz & Rettung Zürich ist mit einem Grossaufgebot im Zürcher Universitätsspital. Bis jetzt ist nichts von Verletzten bekannt. pu UPDATE FOLGT

Am Unispital bildete sich am Mittwochmorgen intensiver Rauch. Noch ist aber unklar, was geschehen ist.

Ein Sprecher von Schutz & Rettung Zürich bestätigte einen Grosseinsatz, da es sich um ein sensitives Gebäude handelt. Die Lage sei aber unter Kontrolle.

Bis jetzt wurden keine verletzte Personen gemeldet. Auch ist noch nicht klar, ob im Spital allenfalls Patientinnen und Patienten verlegt werden müssen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.