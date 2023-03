Polizeieinsatz in der Stadt Zürich – Grosseinsatz im Seefeld Seit mehreren Stunden ist die Stadtpolizei im Kreis 8 vor Ort; um die Nebelbachstrasse wurde das Quartier grossräumig abgesperrt. Drittpersonen sind keine gefährdet. rla/aho UPDATE FOLGT

Mehrere Polizeifahrzeuge sind am Dienstagabend im Seefeld einsatzbereit. Foto: rla

Am Diensttagnachmittag hat die Stadtpolizei Zürich das Gebiet um die Nebelbachstrasse im Seefeld grossräumig abgesperrt. Vor Ort sind rund zehn Polizeifahrzeuge sowie eine Ambulanz.

Der Einsatz im Seefeld laufe seit 13 Uhr, als eine Meldung bei der Stadtpolizei Zürich einging, wie ein Sprecher auf Anfrage sagt. Weil der Einsatz schon so lange laufe, sei er so schwierig, sagt der Sprecher weiter. Drittpersonen seien derzeit nicht gefährdet, die Interventionseinheit «Skorpion» sei zur Sicherheit in Bereitschaft vor Ort. Ebenso steht eine Ambulanz in Bereitschaft.

Verletzte will die Polizei derzeit weder bestätigen noch dementieren. Es gebe möglicherweise einen Zusammenhang mit einem ausserkantonalen Ereignis, sagt der Sprecher der Stadtpolizei. Um welchen Kanton es sich handle, könne man aus Sicherheitsgründen nicht sagen.

Die Trams der Linien 2 und 4 halten bei der Haltestelle Wildbachstrasse wegen der Sperrung rund 100 Meter vom Originalstopp entfernt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.