Eine Menschenmenge versammelt sich in der Nähe des Trafalgar Square in London. Die Militärparade findet um 11 Uhr Schweizer Zeit statt. Elizabeth II. nimmt gegen 13.20 Uhr vom Balkon des Buckingham-Palasts den Salut der Truppen ab. Um 14 Uhr zeigt sie sich laut Programm erneut der Menge und sieht sich eine Flugschau der Luftwaffe an.

Foto: Keystone