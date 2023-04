Vielseitiger Konzertabend – Grosser Applaus beim Frühlingskonzert Die Stadtmusik Kloten präsentierte am 1. April ihr traditionelles Frühlingskonzert im Stadtsaal Schluefweg. Stadtmusik Kloten

Zum Rahmenprogramm des Konzertes gehörte nebst der Musik auch die Festwirtschaft mit einem Spaghetti-Plausch, einem grossartigen Kuchenbuffet und die «Musig-Bar» im Foyer. Der Saal füllte sich rasch und die 300 Plätze waren bis zum Konzertbeginn restlos besetzt. Das Drumcorps and Friends unter der Leitung von Philippe Lehner eröffneten den Abend mit dem Stück «Bass Burner Beat».

Bekannte Melodien aus Disney-Filmen

Nach dem Grusswort der Präsidentin Marit Grunert erklang unter der musikalischen Leitung von Martin Schiesser der Konzertmarsch «Grand Salute». Mit «Like the Eagle, We Soar and Rise» zeigte die Stadtmusik ihr musikalisches Können. Mit wechselnder Dynamik und Tempi erfreuten sie die Zuhörerinnen und Zuhörer im Saal. Seit Januar 2023 wurde zusammen mit der Stadtjugendmusik Kloten ein vielfältiges Konzertprogramm erarbeitet. Darunter auch bekannte Titel aus Disney-Filmen wie Aladdin, Beauty and the Beast und Encanto. Durch den Abend führte Karin Thommen mit ihren charmanten Moderationen.

Den zweiten Teil des Abends eröffnete wieder das Drumcorps and Friends mit «Wronzy Cowbell Groove» und «Funky Groove». Die Stadtmusik Kloten zeigte mit «The Blues Factory» ihre Vielseitigkeit und mit «Selections from Encanto» mit Einlagen einzelner Solisten die Qualität ihres Könnens. Das rassige Stück «The Bandwagon» schloss das Konzert ab.

Dirigent ist seit einem Jahr dabei

Dirigent Martin Schiesser ist jetzt seit einem Jahr im Amt, sein Fazit: «Nach 365 Tagen, rund 50 Proben und zwei Unterhaltungskonzerten weiss ich, dass ich musikinteressierte Menschen verschiedenen Alters getroffen habe, welche liebenswürdige und sehr interessante Zeitgenossen sind. Gemeinsam konnten wir uns auf den Weg der Weiterentwicklung begeben und dabei erfahren, wie streng es manchmal sein kann und wie gut den Beteiligten kleinere und grössere Glücksmomente beim Musik machen tun.» Die Stadtmusik konnte ihre musikalischen Fortschritte des letzten Jahres zeigen und das Publikum bedankte sich mit grossem Applaus.

Fehler gefunden?Jetzt melden.