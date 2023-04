Zwei voll besetzte Kirchen – Grosse Auftritte zu Ostern Nach eindrücklichen Konzerten in Winterthur und Bülach plant der Kammerchor Zürcher Unterland weitere musikalische Leckerbissen. Kammerchor Zürcher Unterland

Die beiden Chöre führten die Johannes-Passion in der Stadtkirche Winterthur (Foto) und in der katholischen Kirche in Bülach auf. Foto: PD

Der Kammerchor Zürcher Unterland und der Kammerchor des Konservatoriums Winterthur führten unter der Leitung von Philipp Klahm am 1. und 2. April die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach in der Stadtkirche Winterthur sowie in der katholischen Kirche in Bülach auf. Philipp Klahm verstand es ausgezeichnet, die beiden Chöre an zwei zusätzlichen Probewochenenden zu einem stimmlich ausgeglichenen Klangkörper zu formen und die 90 Sängerinnen und Sänger auch vom Text her an das grosse Werk heranzuführen.

Das Resultat waren zwei äusserst ergreifende und dem Bach’schen Werk würdige Aufführungen; dem Dirigenten Philipp Klahm gelang es, die Passionsgeschichte tiefgründig zu gestalten und die Zuhörer in die spannende Musik einzubinden. Der Chor wurde vom renommierten Capriccio-Barockensemble begleitet. Die Reaktionen des Publikums waren ergreifend und durchwegs positiv. Der lang anhaltende Applaus war Dank und Anerkennung zugleich. Mit zwei voll besetzten Kirchen wurden die Erwartungen übertroffen.

Nächstes Konzert im KKL

Auch in Zukunft plant der Kammerchor Zürcher Unterland, grössere Werke aufzuführen. Noch diesen Herbst steht von F. Mendelssohn das Oratorium Elias auf dem Programm und zwar zusammen mit dem Konzertchor Luzern am 29. Oktober erstmals im KKL in Luzern und eine Woche später in der Zürcher Kirche Oberstrass. Das Monumentalwerk wird mit den Zürcher Symphonikern und 160 Sängerinnen und Sängern bestimmt zu einem beeindruckenden musikalischen Erlebnis. Das Jahr klingt schliesslich mit dem traditionellen Adventskonzert in Bülach aus.

Konzertprogramm für die nächsten Jahre steht

An der diesjährigen Generalversammlung wurde auch das Konzertprogramm für 2024 (Passionskonzert mit Musik von Bach/Schütz und im Herbst Händels Alexanderfest) und 2025 (Jahreszeiten von J. Haydn und ein Weihnachtskonzert) festgelegt.

