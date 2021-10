Erneuerungswahl 2022 – Grosser Exodus bei den Behörden in Weiach Gemeindepräsident Stefan Arnold rechnet im März mit Kampfwahlen. Die Anmeldefrist für Kandidierende läuft bis am 8. Dezember. An Posten fehlt es nicht. Astrit Abazi

Der Arbeitsaufwand für die Weycher Behörden hat mit der Bildung der Einheitsgemeinde erneut zugenommen. Foto: Francisco Carrascosa

Die Erneuerungswahlen 2022 werden in jedem Fall frischen Wind in die Weycher Behörden bringen: Von den 25 amtierenden Mitgliedern des Gemeinderats, der Primarschulpflege, der Kirchenpflege sowie der zwei Rechnungsprüfungskommissionen (RPK) werden sich im März 2022 nur noch 10 der Wiederwahl stellen. Aufhören wollen unter anderem Schulpräsident Samuel Meier und der langjährige Gemeinderat Thomas Steinmann. In der RPK der politischen Gemeinde verzichten gleich alle fünf Mitglieder.

Die Kandidaturen beziehungsweise Verzichte wurden von Gemeindepräsident Stefan Arnold an der Informationsveranstaltung vom Donnerstag verkündet. Die Beweggründe der amtierenden Behörden, nicht mehr kandidieren zu wollen, seien vielfältig. Gemeinderat Alexander Gyr und Schulpflegemitglied Emil Siki haben ihren Wohnort gewechselt und dürfen deshalb nicht mehr für ein politisches Amt in der Gemeinde kandidieren. Der enorme Aufwand in der Gemeindearbeit sei aber mitverantwortlich, so Arnold. «Weiach ist keine normale Gemeinde», erläuterte der Gemeindepräsident. «Wir haben ein enormes Wachstum zu verzeichnen und aufgrund der bevorstehenden Herausforderungen ist weiterhin mit überdurchschnittlichem Arbeitsaufwand zu rechnen.»