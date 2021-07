15 Stellen neu besetzt – Grosser personeller Wechsel an der Schule Glattfelden Mehrere Lehrpersonen und ein Schulleiter verlassen Glattfelden auf Ende Schuljahr. Astrit Abazi

Schulanlage im Hof in Glattfelden. Foto: Leo Wyden

Die Schule Glattfelden steht vor grossen personellen Veränderungen: Von den total 33 Klassenlehrpersonen des Kindergartens, der Primarschule und der Sekundarschule verlassen sieben Personen Glattfelden auf das Ende des Schuljahres. Ebenfalls gehen der Co-Schulleiter Mike Harrer und vier weitere Fachlehrpersonen. Vier zusätzliche Abgänge sind ruhestandsbedingt. Freie Stellen und mangelnde Lehrkräfte sind ein bekanntes Problem an den Zürcher Schulen: Allein in den Bezirken Bülach und Dielsdorf sind derzeit 90 Stellen an den Regelschulen ausgeschrieben. Adrian Rösti, Vorsteher Bildung, kann jedoch bereits entwarnen: «Wir konnten fristgerecht auf das neue Schuljahr sämtliche Stellen wieder besetzen.» Besonders stolz sei man auch drauf, dass die Stellen in der Schule Zweidlen wieder besetzt werden konnten. «Gerade in Zweidlen, wo wir Mehrklassenunterricht erteilen und das bezüglich Verkehrsverbindungen nicht ideal liegt, ist das nicht immer einfach.»