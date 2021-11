Feuerwehr Bassersdorf präsentiert Kalender – Heisse Bilder von coolen Feuerwehrleuten Die Feuerwehr Bassersdorf bringt den ersten Wandkalender einer Schweizer Milizfeuerwehr heraus. Der Erlös fliesst in die Kasse der Jugendfeuerwehr. Stephan Mark Stirnimann

Andrea Stalder, Kommandant Stefan Vogler und Lea Sonderegger mit dem Kalender der Bassersdorfer Feuerwehr. Foto: Sibylle Meier

Nackte Haut, Flammen und Feuer sowie stramme Feuerwehrfrauen und -männer. So präsentiert sich der Kalender der Feuerwehr Bassersdorf, der für zwanzig Franken erhältlich ist. «Wir sind stolz auf den ersten Wandkalender einer Schweizer Milizfeuerwehr», sagt deren Kommandant Stefan Vogler. Selbstverständlich sei er auch auf dem Kalender abgebildet. Schliesslich wird der Verkaufserlös in die Kasse der Jugendfeuerwehr fliessen. Der Kalender ist übrigens ganz jugendfrei, so sieht man einzelne Models zwar bauchfrei, ansonsten aber in der feuerfesten Kleidung. «Erleichterte Einsatzkleidung» nennen das die Verantwortlichen.