Verkehrsunfälle auf der A15 – Grosser Sachschaden nach Unfall Nach einem Verkehrsunfall auf der A15 ist am Samstagmorgen bei Wangen-Dübendorf erheblicher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Das Unfallauto kam schliesslich ohne Vorderräder zum Stillstand. Kantonspolizei Zürich

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich am Samstagmorgen auf der A15 ein Verkehrsunfall. Die Rettungskräfte trafen auf einen stark beschädigten Personenwagen. Von den drei Fahrzeuginsassen wurde einer zur Kontrolle in ein Spital gebracht; er konnte später jedoch wieder entlassen werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr das leistungsstarke Auto auf der A15 Richtung Reichenburg. Aus unbekannten Gründen prallte es erst gegen die linke Leitplanke, überquerte die Fahrbahnen und schlug dann gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Das Auto kam ohne Vorderräder nach mehreren hundert Metern zum Stillstand.

Die Autobahn zwischen Wangen-Brüttisellen und Hegnau musste für rund vier Stunden gesperrt werden, eine Umleitung wurde signalisiert.



Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zum Fahrzeuglenker werden durch die Kantonspolizei Zürich sowie die Staatsanwaltschaft geführt. Es wurde ein Verfahren wegen eines Raserunfalls eröffnet, die drei Fahrzeuginsassen wurden verhaftet. Die Polizei sucht Zeugen, die Aussagen zum Unfallhergang machen können.

Selbstunfall in der Nacht auf Samstag

Kurz nach 2 Uhr in der Nacht auf Samstag passierte ein weiterer Verkehrsunfall auf der A15. Wie die Kantonspolizei schreibt, fuhr ein 40-jähriger Mann auf der A1 von Zürich in Richtung St. Gallen und wollte auf die A15 Richtung Rapperswil fahren. Aus bislang nicht geklärten Gründen kam es zu einer heftigen Kollision mit einer Mauer, wobei sich der Fahrzeuglenker leicht verletzte.





