In Sichtweite zum «Zythüsli» (Turm hinten) steht an der Kanzleistrasse 4/6 in der Kernzone von Nürensdorf dieses stattliche Bauernhaus. Es gehört der Gemeinde, ist seit 2018 nicht mehr bewohnt und steht unter Schutz. Jetzt soll es umfassend saniert werden, sodass nebst dem angestammten Wohnteil auch der frühere Stall und die Scheune (linke Hälfte) bewohnt werden können.