Amtszeit abgelaufen – Grosser Abschied im Parlament Kloten Mit der Abnahme der Jahresrechnung 2021 hat am Dienstagabend die Legislatur im Stadtparlament Kloten geendet. Ab nächstem Monat sind etliche neue Gesichter dabei. Christian Wüthrich

Dieses Quartett trat im Juni letztmals ans Rednerpult im Stadtparlament Kloten (von links): Kim Mishra (GLP), Willy Manhart (SVP), Marco Vollenweider (FDP) und Andreas Keller (FDP). Foto: Christian Wüthrich

Es war ein Politabend im Zeichen der Pflichterfüllung und des Abschieds: Bevor das Stadtparlament Kloten im Juli – erstmals nach den diesjährigen Wahlen – in neuer Besetzung zusammentreten wird, versammelten sich am Dienstagabend zum letzten Mal die bisherigen Ratsmitglieder. Für sieben Personen war es die politische Abschiedsvorstellung – wobei nur vier von ihnen am Ende einen Blumenstrauss entgegennehmen durften. Aber dazu später.