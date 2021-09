Baldiger Baubeginn in Bachenbülach – Grosses Geheimnis um Drive-in-Restaurant im Rietbach-Center Nach einer weiteren Verzögerung geht es nun vorwärts mit dem Bau des Rietbach-Centers. Das Projekt wird ab Oktober realisiert – mit einer Änderung. Daniela Schenker

Auf diese Wiese kommt das Rietbach-Center zu stehen. Coop-seitig ist die Fahrspur für den Gastrobetrieb vorgesehen. Foto: Sibylle Meier

«Die Eröffnung ist auf Spätherbst 2020 geplant»: So stand es im ursprünglichen Prospekt, der für das Gesundheits-, Gewerbe- und Dienstleistungscenter Rietbach in Bachenbülach warb. Ein Jahr nach dem damals vorgesehenen Eröffnungstermin ist die Wiese an der Grabenstrasse zwischen Coop Megastore und Parkallee noch immer grün und mittlerweile ziemlich verwildert. Anforderungen kantonaler Fachstellen in Bezug auf Brandschutz und Grundwassereinbauten hatten den Zeitplan ins Stocken gebracht.

Mit dem Auto vors Fenster

Doch nun soll es bald losgehen, versichert Sebastian Kaiser von P&F Immobilien, welche das Center realisiert: «Spatenstich wird im Oktober sein.» Zu einer neuerlichen Verzögerung sei es gekommen, weil die Pläne im Sommer eine entscheidende Änderung erfahren hätten. «Neu wird es Coop-seitig einen Gastrobetrieb mit sogenannter Drive-in-Spur geben», sagt Kaiser. Heisst: Die Kundschaft wird mit dem Auto vorfahren können, um Speisen und Getränke abzuholen.