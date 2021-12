«Der Maler» von Oliver Hirschbiegel – Grosses Leinwandkino Einen ganzen Film darüber, nur wie ein Kunstwerk entsteht? Das funktioniert. Weil wenn Ben Becker mitspielt, dann wird daraus fast ein Blockbuster. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

«Immer gaaaanz locker»: Ben Becker alias Albert Oehlen im Film «Der Maler» von Oliver Hirschbiegel. Bild: Picture Tree International

In Sevilla lief kürzlich die Weltpremiere eines Films, der während 94 Minuten davon handelt, wie ein Kunstwerk entsteht. Im Zentrum ist der Maler Albert Oehlen, gespielt von Ben Becker, der in seinem Atelier in Bühler AR vor einer leeren Leinwand steht und die immense Aufgabe vor sich hat, diese nun zu einem Bild zu machen.

Was folgt, ist sowohl ein in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler entstandener Film über den Arbeitsprozess von Oehlen, der zu den weltweit bekanntesten zeitgenössischen Malern gehört, als auch eine Satire über das Künstlersein und den Kunstbetrieb, und schliesslich ist es auch ein Thriller. Denn zu jedem Zeitpunkt will man unbedingt wissen, wie – und ob – es mit dem Gemälde weitergeht.