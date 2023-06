Viel Rauch und eine Warnung – Grossflächige Warnung nach Brand im Glattpark Im Glattpark ist auf dem Dach eines Bürohauses ein Brand ausgebrochen. Starke Rauchentwicklung führte zu einer Warnung an die Anwohnenden. Martin Liebrich UPDATE FOLGT

Im Glattpark ist am frühen Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Wie 20min.ch berichtet, ist ein Feuerwehr-Einsatz auf dem Dach eines Bürogebäudes im Gang. Dieses befindet sich an der Thurgauerstrasse. Kurz vor 18 Uhr wurde via Alertswiss eine Mitteilung verschickt. «Schliessen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab», heisst es darin. Als betroffenes Gebiet werden Oerlikon, Seebach, der Glattpark und Wallisellen genannt.

Laut 20min.ch kam es zu einer starken Rauchentwicklung in diesem Gebiet. Der Verkehr wird umgeleitet, und im betroffenen Gebiet kam es zu Staus. Es sind mehrere Feuerwehrautos vor Ort.

