Überbauung Zwhatt – Grossprojekt beim Bahnhof Regensdorf kommt verspätet Der Baubeginn des neuen Quartiers Zwhatt findet ein halbes Jahr später statt als geplant. Die Arbeiten können frühestens im Sommer 2022 starten. Astrit Abazi

Der Längsbau (vorne links) ist voraussichtlich erst Ende 2022 bezugsbereit. Visualisierung: YOS Visualisierungen

Beim Bahnhof Regensdorf soll demnächst ein neues Quartier gebaut werden: Unter dem Namen «Zwhatt» entstehen bis zu zehn Gebäude, zwei davon Hochhäuser, 400 Mietwohnungen und mehrere öffentliche Nutzungen im Entwicklungsgebiet Bahnhof Nord. Die Anlagestiftung Pensimo Management AG wollte die erste Etappe, bestehend aus sieben Grossbauten, bereits dieses Jahr starten. Der Baubeginn verzögert sich nun aber um etwa ein halbes Jahr.

«Es ist aktuell mit leichten Verzögerungen zu rechnen, da die Baubewilligung der ersten Bauetappe noch aussteht», sagt Bruno Fritschi von der Pensimo Management AG. «Wir erwarten diese per Anfang 2022.» Ursprünglich hätte der Bau des sogenannten Längsbaus Ende 2021 oder im Frühjahr 2022 beginnen sollen, bestätigt er. Sollte die Baubewilligung tatsächlich per Anfang nächstes Jahr erteilt werden, rechnet er mit einem Baubeginn im Frühsommer. Beim Längsbau handelt es sich um ein dreistufiges Terrassenhaus an der Neuhardstrasse. In diesem sind 41 Lofts geplant.