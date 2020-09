Kommunaler Richtplan Verkehr – Grossräumige Tempo-30-Zone in Wallisellen geplant Der Gemeinderat will den Verkehr in Wallisellen mit diversen Massnahmen beruhigen. Bis zum 30. Oktober liegt der kommunale Verkehrsrichtplan öffentlich auf. Alexander Lanner

Die Einwohner des Richti-Areals haben Unterschriften gesammelt, damit ihr Quartier zu einer Tempo-30-Zone wird. Archivfoto: Urs Jaudas

«Wallisellen plant flächendeckend Tempo 30». So titelte die NZZ am 19. Juni 2001. Was vor 19 Jahren geplant war, erlitt kurz danach an der Urne deutlich Schiffbruch. 2010 erlebte das Vorhaben für Tempo 30 eine Renaissance, dann aber in abgeschwächter Form. Doch auch diese Pläne wurden bachab geschickt (siehe Infobox). Und nun folgt ein neuerlicher Anlauf – zwar nicht mehr flächendeckend, aber grosse Teile des Gemeindegebiets sind davon betroffen.