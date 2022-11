Trotz Klimakrise – Grossstädte bauen ihre Gasnetze ab, im Unterland wurden sie erweitert Während sich Städte vom Erdgas abwenden, setzten viele Gemeinden noch vor kurzem auf die fossile Energie. Ob der Umstieg auf sauberes Gas gelingt, ist unsicher. Andrea Söldi

Eine Mitarbeiterin der Werke Versorgung Wallisellen misst mit GPS eine neue Gasleitung ein, damit der Verlauf auf der Karte eingezeichnet werden kann. Foto: Die Werke Versorgung Wallisellen

Gas ist knapp und somit teuer geworden. Und dies nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Bereits Ende letzten Jahres kündigten die Energieversorger eine markante Preiserhöhung an – in Wallisellen zum Beispiel um durchschnittlich 65 Prozent. Um die Klimaerwärmung zu bremsen, steht ein Ausstieg aus fossilen Energien seit Jahren auf der politischen Agenda. Städte wie Zürich, Basel und Winterthur haben die Anschlüsse in einigen Quartieren bereits gekappt und wollen bis 2040 ganz aussteigen.