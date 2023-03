Kriegsmaterial für die Ukraine – Grüne Basis stellt sich bei Waffen­lieferungen gegen Parteispitze Eine neue Umfrage zeigt: Support für Kiew ist populär. Aber an der Neutralität wollen dennoch die meisten festhalten. Alessandra Paone

Die Frage, ob Schweizer Rüstungsmaterial weitergegeben werden darf, spaltet die Bevölkerung. Foto: Lars Berg

«Mit den paar Schweizer Waffen gewinnt die Ukraine keine Schlacht.» Das sagte kürzlich die Fraktionspräsidentin der Grünen, Aline Trede, in einem Interview mit dieser Zeitung. Die politische Elite der Grünen sperrt sich vehement dagegen, anderen Ländern die Lieferung von Schweizer Waffen und Munition in die Ukraine zu erlauben. Stattdessen will sie den Hebel bei der Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie und bei humanitärer und diplomatischer Unterstützung ansetzen. Die Schweiz sei gemessen an ihrem Reichtum in den Ranglisten weit hinten, sagte Trede. Gar auf Rang 33 der unterstützenden Länder, wenn es um humanitäre Hilfe geht.