Ersatzwahl in Opfikon – Grüne kandidiert für Sitz im Stadtrat Mit Helen Oertli nominieren die Grünen eine Kandidatin für den Stadtrat. In diesem ist seit dem unerwarteten Tod von Valentin Perego (FDP) ein Sitz vakant. Manuel Navarro

Helen Oertli soll für die Grünen einen Sitz im Stadtrat von Opfikon erobern. Foto: PD

Im September wird es in Opfikon spannend, so viel ist bereits heute klar. Nach dem unerwarteten Tod von Valentin Perego (FDP) hatten in den vergangenen Wochen bereits die FDP und die SP Kandidaten ins Rennen für den vakanten Sitz geschickt. Und nun greift eine dritte Partei ins Geschehen ein: die Grünen. Sie haben Gemeinderätin Helen Oertli nominiert.

«Wir Grüne Opfikon sind überzeugt, dass es in Opfikon einen Wandel braucht», begründet David Sichau, Co-Präsident der Partei, in einer Medienmitteilung die Kandidatur. Die Partei unterstreicht damit ihre Ambitionen. Erst im Dezember 2021 wurde der lokale Ableger der Grünen in Opfikon gegründet, geleitet wird er seitdem von Oertli und Sichau. Beide schafften vergangenes Jahr auch den Sprung ins Stadtparlament, holten zusammen mit Carla Louvès somit auf Anhieb drei Sitze im Gemeinderat.

«Stimmbevölkerung will ökologische und soziale Stadt»

Dies ist mit ein Grund dafür, dass die Partei nun auch eine Kandidatin im Kampf um den vakanten Stadtratssitz lanciert. «Das starke Ergebnis an den letzten Gemeinderatswahlen bestätigt: Die Stimmbevölkerung will eine ökologische und soziale Stadt», schreibt Sichau in der Medienmitteilung. Mit Oertli sehe man die richtige Person, um als Stadträtin Opfikon weiterzubringen.

Oertli ist 1986 geboren und lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter im Glattpark. Sie ist ausgebildete Journalistin und Kommunikationsexpertin. Politisch amtiert sie im Gemeinderat als Fraktionspräsidentin der Grünen, ist Teil der Planungskommission und vertritt Opfikon im Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich.

