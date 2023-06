Anfrage im Kantonsrat – Grüne stellen kritische Fragen zu Tiefenlager und Kiesabbau Die grünen Kantonsräte Wilma Willi (Windlach) und David Galeuchet (Bülach) sehen Konfliktpotenzial beim möglichen Standort des Tiefenlagers. Astrit Abazi

In Stadel wird heute bereits Kies abgebaut. Foto: Sibylle Meier

Seit September lebt die Bevölkerung von Windlach bei Stadel in grosser Ungewissheit. Die Ankündigung, dass das geologische Tiefenlager für radioaktive Abfälle dereinst unweit von ihren Häusern im sogenannten Haberstal gebaut werden könnte, hat bei der Bevölkerung die Frage aufgeworfen, wie sich dies auf ihr Leben auswirken wird. In knapp einem Jahr wird die Nagra ihr Rahmenbewilligungsgesuch beim Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) einreichen und einen langen Prüfungs- und Genehmigungsprozess auslösen. Frühestens 2030 wird feststehen, ob das Lager tatsächlich in Windlach gebaut werden kann. Gleichzeitig steht 2024 eine Revision des kantonalen Richtplans an. Die grünen Kantonsräte Wilma Willi (Windlach) und David Galeuchet (Bülach) wollen wissen, wie sich das auf die Menschen, die neben dem Tiefenlager leben werden, auswirken könnte.