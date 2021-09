Nach der Wahl in Deutschland – Grüne und FDP suchen sich den nächsten Kanzler aus Wahlsieger Olaf Scholz (SPD) wirbt um die anderen Gewinner: Grüne und FDP. Armin Laschet muss schon froh sein, wenn er sich noch eine Weile an der Spitze der Union halten kann. Dominique Eigenmann aus Berlin

Mal sehen, was geht: Annalena Baerbock, Co-Chefin der deutschen Grünen, und Christian Lindner, Chef der FDP, im Bundestag in Berlin. Foto: Dominik Butzmann (laif)

Falls Olaf Scholz sich gefreut hat, war es jedenfalls nicht leicht zu sehen. Kurz nach neun Uhr morgens, am Tag nach einer denkwürdigen Bundestagswahl, stand er auf der Bühne des Hauptquartiers der deutschen Sozialdemokraten in Berlin und hielt einen Blumenstrauss in der Hand wie ein Schützenkönig aus der Provinz. Neben ihm standen Manuela Schwesig und Franziska Giffey, Siegerinnen der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, mit den gleichen Blumen und Mienen.

Erst als Scholz seine berüchtigt tonlose Stimme in Gang setzte, wurde klar, dass er seine Mimik nur dem Ernst der Aufgabe angepasst hatte und sein Gesicht ultimative Entschlossenheit ausdrücken sollte.