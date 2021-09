Per Los ins Gremium - Grüne wollen Klimarat – das geht sogar Verbündeten zu weit

Klimarat in Uster: Interessenten «eher links» Infos einblenden

Der neue Klimarat in Uster soll zu einem «Mikrokosmos der Gemeinde» werden, wie es der Stadtrat im Februar angekündigt hat. 20 Mitglieder zählt das Gremium. Sie alle wurden per Los bestimmt. Lässt sich so gewährleisten, dass ein Abbild der Bevölkerung entsteht?

Das Projekt wird vom Zentrum für Demokratie in Aarau wissenschaftlich begleitet. In einem ersten Schritt wurden von den rund 36’000 Einwohnern per Losverfahren 2000 Bürgerinnen und Bürger bestimmt. Einzige Bedingung: Sie mussten mindestens 16 Jahre alt sein – ob Schweizer oder Ausländer, spielte keine Rolle. Im April erhielten die Auserwählten einen Brief, worauf sie mitteilen konnten, ob sie sich die Mitarbeit im Klimarat vorstellen können. Ein positives Signal gab es von 129 Personen, rund 6 Prozent also. Das mag nach wenig aussehen, entspricht aber in etwa der Erfahrungen von Versuchen im Ausland.

Angemeldet haben sich tendenziell mehr Personen, die sich politisch «eher links» verorten, über einen hohen Bildungsabschluss verfügen und überdurchschnittlich oft wählen und abstimmen gehen. Damit im 20-köpfigen Klimarat keine Schlagseite entsteht, hat das wissenschaftliche Team für das zweite Losverfahren für fünf Kriterien Quoten festgelegt, die sich nach dem Anteil dieser Gruppen in der Gesamtbevölkerung von Uster richteten: Nebst Geschlecht, Alter und Bildungsstand gehörten auch politische Präferenzen und Abstimmungsverhalten dazu.

So liess sich laut der zuständigen Stadträtin Karin Fehr (Grüne) die leichte Verzerrung im Kreis der Interessierten ausgleichen. Wer von den 129 Interessierten also eher links tickt, einen hohen Bildungsstand hat und fleissig wählt und abstimmt, hatte also weniger Chancen, tatsächlich ins 20-köpfige Bürgerpanel ausgelost zu werden als eine Person, die eher rechts steht, sich politisch wenig beteiligt und einen eher tiefen Bildungsstand hat. Es sei so gelungen, resümiert Fehr, ein gutes Abbild der Bevölkerung zu erhalten. (sth)