Gemeinderat Opfikon – Grünen-Politikerin tritt zurück Dominik Zekar übernimmt den Sitz von Carla Louvès im Gemeinderat von Opfikon. Thomas Mathis

Grünen-Politikerin Carla Louvès tritt aus dem Gemeinderat der Stadt Opfikon zurück, wie es in einer Medienmitteilung des Stadtrats vom Donnerstag heisst. Der Bezirksrat habe den Rücktritt zur Kenntnis genommen und den Stadtrat eingeladen, die Person als gewählt zu erklären, die unter den Nichtgewählten der gleichen Liste am meisten Stimmen erzielt hat. Als Ersatz für Louvès wurde Dominik Zekar gewählt. Der Einsitz im Gemeinderat erfolgt laut der Mitteilung an der Sitzung vom 3. Juli.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat sein Publizistikstudium an der Universität Zürich mit einem Master of Arts abgeschlossen und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

