Glatt-Renaturierung Flughafen – Grünes Licht für eine Glatt mit mehr Kurven Der Bund hat die ersten 2,7 Kilometer der Glatt-Revitalisierung entlang des Flughafens genehmigt: Zwischen Tolwäng und Fromatt in Rümlang. Florian Schaer

Die Glatt beim Fromattweg in Richtung Tolwäng. Noch fliesst das Wasser schnurgeradeaus. Foto: Balz Murer

In Rümlang fliesst die Glatt dem Flughafen entlang geradeaus. Schnurgerade, in einem 30 Meter breiten Kanal. Dass man den Fluss aus diesem monotonen Korsett wieder befreien möchte, ist schon lange in Planung: Auf der ganzen Strecke zwischen Glattbrugg und Oberglatt soll die Glatt sogenannt revitalisiert werden. 2018, nach einigen Verzögerungen, hatten der Kanton und die Flughafen Zürich AG das definitive Projekt dafür eingereicht.